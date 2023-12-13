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Somali Konsolosluğu önünde Yunus Emre Göçer protestosu: "Bu trafik cinayetinin peşini bırakmayacağız"

13.12.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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Somali cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un çarparak ölümüne neden olduğu Yunus Emre Göçer için Somali İstanbul Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı "Biz bu bu trafik cinayetinin, bu katliamın peşini bırakmayacağız. 2023 yılında onlarca motokurye arkadaşımız sipariş yetiştirme baskısıyla trafik cinayetine kurban gitmiştir" dedi.

Somali Konsolosluğu önünde Yunus Emre Göçer protestosu: "Bu trafik cinayetinin peşini bırakmayacağız"

Nakliyat-İş Sendikası Levent’teki Somali İstanbul Konsolosluğu önünde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Shekh Mohamud’un araçla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer için protesto gösterisi yaptı. Sendikanın Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu şöyle konuştu:

"Bugün burada bir trafik cinayetine kurban giden Yunus Emre Göçer kardeşimizin trafik cinayetinde katledilmesini protesto etmek ve katliamdan sorumlu olan katilin iadesini talep etmek için buradayız. Bunu haykırmak için buradayız. Somali Fahri Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önündeyiz. Yunus Emre Göçer yaşamını devam ettirmek için motokurye olarak çalışan bir kardeşimizdi.

Yunus Emre Göçer 30 Kasım’da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud tarafından işlenen trafik cinayetinde vefat etti. Önce yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor; sonrasında vefat ediyor. Cinayetten sorumlu olan Hassan Shekh Mohamud polis gözetiminde karakola götürülüyor; ifadesi alınıyor. İfadesi doğrultusunda bir tutanak tutuluyor. Savcıyla yapılan görüşmeden sonra bekletiliyor. Bu arada İBB kameraları tarafından olay anını gösteren görüntüler ortaya çıkıyor. Kamera kayıtlarına göre Hassan Shekh Mohamud’un yüzde 100 kusurlu olduğu ortaya çıkıyor.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA ÜLKEDEN ÇIKIYOR"

Daha önce tutulan polis tutanağında sanki kazanın sorumlusu tamamen Yunus Emre Göçer’miş gibi yazılmıştı. Bu kişi serbest bırakılmadan önce kamera kaydı gelmesine rağmen, kayıtlara göre de yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen yine de serbest bırakılıyor. Trafik cinayetinden sorumlu olan Hassan Shekh Mohamud 2 Aralık tarihinde elini kolunu sallaya sallaya ülkeden çıkış yapıyor.

Biz sendika olarak bu olayın, bu trafik cinayetinin, bu katliamın peşini bırakmayacağız. 2023 yılında onlarca motokurye arkadaşımız sipariş yetiştirme baskısıyla trafik cinayetine kurban gitmiştir. Sendikamız da bu alanda motokuryelerin örgütlenmesi adına faaliyetlerine devam etmektedir. Uluslarası diğer sendikalarla da bu mücadelemiz dayanışma içerisindedir. Yunus Emre Göçer’in katilinin iade edilmesi, bununla ilgili olan biten hukuksuz ve keyfi birtakım senaryoların deşifre edilmesi için buradayız. Yunus Emre Göçer kardeşimizin katledilmesine karşı protestolarımız, mücadelelerimiz, katilin iadesiyle ilgili gereken her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Somali Protesto Motokurye
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