HABER

Somali ordusu 73 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyinde askeri üsse saldıran militanlar püskürtüldü

ADDİS ABABA (AA) - Somali ordusu, ülkenin güneyindeki askeri üsse saldırı düzenleyen Eş-Şebab militanlarını püskürterek 73 militanı öldürdü.

Somali medyasındaki haberlere göre, Aşağı Cuba vilayetinin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıyı intihar eylemiyle başlatan Eş-Şebab militanları, Somali ordusunun karadan, müttefiklerinin de havadan karşılık vermesiyle püskürtüldü.

Çatışmada 73 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

Eş-Şebab, 41 Somali askerini öldürdüğünü ileri sürdü.

Bar Sanguni bölgesi, Cubaland eyaletinin başkenti olan Kismayo şehrine sadece 45 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

PARTNERDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay olduDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay oldu
Edirne kent merkezinde 'Bocuk gecesi' etkinliği Edirne kent merkezinde 'Bocuk gecesi' etkinliği 
Radyo Tiyatrosu 80 Günde Dünya Gezisi'yle ilk defa sahnedeRadyo Tiyatrosu 80 Günde Dünya Gezisi'yle ilk defa sahnede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Somali

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.