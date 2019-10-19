HABER

Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Somali'de 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali ordusu, ülkenin Hira bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 20'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

Jalalaqsi Valisi Mohamed Nuur Agajoof, yaptığı açıklamada, ordunun Hira bölgesine bağlı Jalalaqsi kentinde örgüte yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Agajoof, "Operasyonda, 20'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü ve örgüte ait 18 silahın yanı sıra önemli mühimmat ele geçirildi." dedi.

Vali Agajoof, örgütün askeri üslere birkaç defa saldırı düzenlemesinin ardından, ordunun da harekete geçtiğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
Balıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldıBalıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldı
Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylasında 10 km yürüyüş yaptıBinali Yıldırım, Dumanlı Yaylasında 10 km yürüyüş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eş Şabab Somali

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.