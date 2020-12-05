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  4. Somali’de 4 AMISOM üssüne saldırı yapıldı

Somali’de 4 AMISOM üssüne saldırı yapıldı

05.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Somali’deki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.Somali’nin güneyindeki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Somali’deki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Somali’nin güneyindeki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Somali medyasında yer alan haberlere göre, saldırılar Kenyalı ve Ugandalı askerlerin bulunduğu Abdalla Birole, Dhobley, Janale ve Elasha kasabaları yakınlarındaki AMISOM üslerine düzenlendi. Saldırılar da ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Somali’den ABD askerlerinin bir kısmının gelecek yıla kadar geri çekilmesi yönünde emir verdiğini aktarılmıştı. ABD, Somali’de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab’a karşı verilen mücadele kapsamında daha önce yaklaşık 700 askerini Somali’ye göndermişti.

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