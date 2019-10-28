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Somali'de tekne alabora oldu: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Somali'de tekne alabora oldu: 15 ölü

Somali'nin Hiiraan bölgesinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hiiraan Bölgesi Milletvekili Abdirisak Omar Mohamed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Beledwein kenti yakınlarındaki Shabelle Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Mohamed, 2 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Mohamed, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Hiiraan bölgesinde 4 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde, 72 bin aile evsiz kaldı.

Somali'de yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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