HABER
  4. Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazesi yarın defnedilecek

Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazesi yarın defnedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazesi yarın defnedilecek

DENİZLİ/AYDIN (AA) - Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan ve Turan Sevi'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçakla Etimesgut Askeri Havalimanı'na dün akşam getirildikten otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Otopsi işlemeleri tamamlanan Kaplan'ın bugün planlanan cenaze töreni yarına alındı.

Turan Sevi'nin cenazesi de ailesi tarafından alınarak Aydın'ın Efeler ilçesine getiriliyor. Cenazenin yarın öğle vakti Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türk vatandaşı 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölen Türk vatandaşlarının Denizli'nin Sarayköy ilçesinden 2 ay önce bu ülkeye çalışmaya giden Mehmet Kaplan (47) ile Aydın'ın Efeler ilçesinden Turan Sevi (67) olduğu belirtilmiş, cenazeler dün gece Türkiye'ye getirilmişti.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Isparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralıIsparta'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
80 yaşında sürücü kaza yaparsa80 yaşında sürücü kaza yaparsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba işçi patlama Somali

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.