Somali’deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezun olduğu bildirildi.

Başkent Mogadişu’daki eğitim üssünde düzenlenen mezuniyet törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, “Türk kardeşlerimize Somali’nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Tören alanındaki askerlere seslenen Fermacu, “Bir zamanlar saygı duyulan güçlü hava, kara ve deniz kuvvetleri olan bir ülkeydik. Bağımsızlık mücadelesi veren diğer Afrika ülkelerine destek veriyorduk. Sizler de bugün tıpkı babalarınız gibi olmalısınız.“ dedi.

Mezuniyete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Yılmaz, deniz, kara ve hava kuvvetlerinde görev yapacak ilk teğmen rütbesinde subayların bugün mezun olduğunu belirtti.