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Sömestr tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022 resmi tatil günleri...

02.01.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın başlangıcıyla milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını ve biteceğini sorguluyor. 15 günlük tatil olan sömestr tatili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile belli oldu. İşte detaylar...

Sömestr tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022 resmi tatil günleri...

1 Ocak yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzamamıştı. Öğrenciler sömestr başta olmak üzere tatil tarihlerini merak ediyor. Sömestr tatili 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Ayrıca 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak. İşte 2022 resmi tatil günleri...

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

MEB tarafından yayınlanan 2021 - 2022 takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak 2022'de başlayacak ve 4 Şubat 2022'de sona erecek.

MEB 2021 - 2022 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

  • Ders zili 6 Eylül’de çalacak
    1. dönem ara tatili 15-19 Kasım
  • Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat
    1. dönem ara tatili 11-15 Nisan
  • Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

İŞTE 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • Ramazan Bayramı (2,3,4 Mayıs)
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • Kurban Bayramı Arifesi/ yarım gün tatil (8 Temmuz)
  • Kurban Bayramı (9,10,11,12 Temmuz)
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Cuma yarım gün tatil olacak)
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