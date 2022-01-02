Sömestr tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022 resmi tatil günleri...

1 Ocak yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzamamıştı. Öğrenciler sömestr başta olmak üzere tatil tarihlerini merak ediyor. Sömestr tatili 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Ayrıca 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak. İşte 2022 resmi tatil günleri...

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

MEB tarafından yayınlanan 2021 - 2022 takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak 2022'de başlayacak ve 4 Şubat 2022'de sona erecek.

MEB 2021 - 2022 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak

dönem ara tatili 15-19 Kasım

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat

dönem ara tatili 11-15 Nisan

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

İŞTE 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ