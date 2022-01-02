Sömestr tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022 resmi tatil günleri...

1 Ocak yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzamamıştı. Öğrenciler sömestr başta olmak üzere tatil tarihlerini merak ediyor. Sömestr tatili 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Ayrıca 2. dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak. İşte 2022 resmi tatil günleri...
SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
MEB tarafından yayınlanan 2021 - 2022 takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak 2022'de başlayacak ve 4 Şubat 2022'de sona erecek.
MEB 2021 - 2022 ÇALIŞMA TAKVİMİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
- Ders zili 6 Eylül’de çalacak
-
- dönem ara tatili 15-19 Kasım
- Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat
-
- dönem ara tatili 11-15 Nisan
- Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak
İŞTE 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- Ramazan Bayramı (2,3,4 Mayıs)
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- Kurban Bayramı Arifesi/ yarım gün tatil (8 Temmuz)
- Kurban Bayramı (9,10,11,12 Temmuz)
- 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Cuma yarım gün tatil olacak)
Okuyucu Yorumları 0 yorum