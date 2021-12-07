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Sömestr tatili ne zaman başlıyor? Okullarda 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman?

07.12.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ilk ara tatil sonrası ikinci ara tatil tarihi merak konusu oldu. Peki sömestr tatili ne zaman başlıyor? Okullarda 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...

Sömestr tatili ne zaman başlıyor? Okullarda 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman?

15-19 Kasım tarihlerinde okullarda ilk ara tatil gerçekleştirilmişti. Veli ve öğrenciler tarafından karnelerin ne zaman verileceği ve yarıyıl tatili tarihi araştırılıyor. Peki sömestr tatili ne zaman başlıyor?

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Uzun süren online eğitim sürecinin ardından yüz yüze eğitime başlangıç yapan öğrenciler yarıyıl tatiline Ocak ayında girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona ermiş olacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

15 gün sürecek olan sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak. Ara tatil sonrası 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü bitecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Ayrıca öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma gününde sona erecek.

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İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
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