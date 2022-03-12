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  4. Son 30 yılın en soğuk günü! İmamoğlu'ndan İstanbullulara yeni uyarı

Son 30 yılın en soğuk günü! İmamoğlu'ndan İstanbullulara yeni uyarı

12.03.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en yoğun kar yağışının bugün yaşanacağını belirtti. İmamoğlu ayrıca, son 30 yılda en soğuk mart ayının dün gece yaşandığını ve sıcaklığın -4,4 olarak ölçüldüğünü aktardı.

Son 30 yılın en soğuk günü! İmamoğlu'ndan İstanbullulara yeni uyarı

Günlerdir İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, yetkililer en şiddetli yağışın bugün olacağını söyledi. Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Başkan İmamoğlu "4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız. Kar yağışı öğleden sonra İstanbul’da çok etkili olacak" dedi. İmamoğlu ayrıca, dün gece ölçülen -4.4 derecelik sıcaklığın ise son 30 yılın en soğuk günü olduğunu belirtti.

"SON 30 YILIN EN SOĞUK GÜNÜ"

Dün gece son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü vurgulayan İmamoğlu, "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın mart ayının en soğuk derecesi ölçüldü. Florya istasyonumuzda eksi -4.4 ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk hep beraber. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Eksi 7-8'e varabilen, bunun hissedilen derecelerin de eksi 15’lere düştüğü bildirildi. Bu Sibirya soğuğu diye tarif edilen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek etki gösterdiğinin bir ölçümü diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"EN YOĞUN YAĞIŞI YAŞAYACAĞIZ"

Öğleden sonra başlayacak kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Meteorolojinin uyarısı öğle sonrası yoğun bir kar yağışı şeklinde ki bugün diğer günlerin tamamı kadar yağış bekleniyor. Sabah belli bölgelerde kar yağışları oldu. Şu an belli bölgelerde havanın açık olması, bazı yerlerde hatta güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışı yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul’da çok etkili olacak. Dolayısıyla dışarıya çıkılmaması, mecbur kalmadıkça asla araba kullanılmamasını istiyoruz. Toplu taşıma hizmetinizde. Bu bakımdan lütfen toplu taşımayı kullanmaya devam ediniz" diye konuştu.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEKİ AYRILMA

Unkapanı Köprüsü’nde dün yaşanan açılma problemi ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Unkapanı bağlantı derzlerinde bir açılma yaşandı. Saat 12.00’da köprü trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemede köprüde hiçbir yapısal problem yok. Bu yüzer bir köprü. Açılır kısmına müdahale edildi. Zincirlerde gerdirme işlemi uygulanarak saat 17.00 itibariyle Unkapanı köprüsü tekrar trafiğe açıldı" açıklamalarında bulundu. (İHA)

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Ekrem İmamoğlu İstanbul

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