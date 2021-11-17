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Son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması ne zaman? Türkiye'de görülecek mi?

17.11.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) yüzyılın en uzun parçalı ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı. Ayın yaklaşık 3,5 saat boyunca kırmızı görüneceği NASA tarafından ifade edildi. Tutulma esnasında ayın yüzde 97'sinin kırmızıya dönüşmesi Kuzey Amerika'dan gözlemlenecek. İşte detaylar...

Son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması ne zaman? Türkiye'de görülecek mi?

Etkileyici doğa olaylarından biri olan Ay tutulması için geri sayım başladı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Bu tutulma ile son 580 yılın en uzun ay tutulması yaşanacak. İşte merak edilenler...

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

NASA tarafından yapılan açıklamada, en uzun ay tutulmasının 19 Kasım'da gerçekleşeceği ifade edildi. Bu tutulma birkaç saatliğine gözlemlenebilecek. Tutulma ABD'nin 50 eyaleti, Kanada ve Meksika, Latin Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinde görülecek. Tutulma esnasında Ay, Dünya'dan en uzak noktada olacak. Tutulmayı izlemek için herhangi bir gözlüğe ihtiyaç duyulmayacak. Bir sonraki tutulma ise Mayıs 2022'de gerçekleşecek. 4 Aralık 2021'de Tam Güneş Tutulması meydana gelecek.

Son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması ne zaman? Türkiye'de görülecek mi?

AY TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Kuzey Amerika tutulmayı izlemek için en iyi yer olacak. Tutulma gece başlayacak ve bu tutulma 3.5 saat boyunca Kuzey Amerika'dan izlenebilecek. Ay tutulması Türkiye’den görülmeyecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Kendi yörüngesinde dolanırken Ay, bazen Dünya'nın gölgesine girer. Bu olaya Ay tutulması adı verilir. Ay tutulması, dolunay vaktinde ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması halinde gerçekleşir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi sonucunda meydana gelir.

Ay tutulması Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesinin ardından Ay'ın bu gölgenin neresinden geçtiğine göre farklı isimler alır. Dünya'nın gölgesi iki ana parçadan oluşur ve bunlara "yarı gölge" ve "tam gölge" adı verilir. Parçalı Ay tutulması da yarı gölge kısmına dahildir.


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