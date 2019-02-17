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Son anketin sonucunu açıkladı! Yüzde 40'ı geçtik

SEÇİM HABERLERİ  | 17.02.2019 08:02 | Son Güncelleme

CHP’nin önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınırken, son anket sonuçları da konuşuldu. Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti'nin ellerindeki ankete göre son durumunu açıkladı.

Son anketin sonucunu açıkladı! Yüzde 40'ı geçtik

Anket sonuçlarında CHP ve İYİ Parti’nin toplam oy oranının yüzde 40’ı geçtiği belirtilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine yerel seçimle ilgili bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimden zaferle çıkacağız. İnancım tam. Biz kazanacağız. Ekonomi felaket durumda, baskı ortamı var. Bu nedenlerle halk çok büyük bir tokat atacak. Bu felaket ortamında olan Türkiye’ye oldu. Türkiye yaralandı. Yaraları biz onaracağız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, yerel seçimlerde partinin sosyal politikalarının her kesime anlatılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “Yoksulun hali gerçekten bir dram. İşçilerle, esnafla, memurla mutlaka dayanışma içinde olmalıyız. Özellikle kadınlar çok zor durumdalar. Mutfak alev aldı, yanıyor. Bu yangını söndürmek anlamında MYK’mızın sosyal politikaları çok iyi anlatması gerekiyor. Belediye başkanı arkadaşlarımızın sosyal politikalarımızı çok iyi anlatması gerekiyor” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi:

“Özellikle yoksullukla mücadele kapsamında belediye başkanlarımıza sunduğumuz projelerin öne çıkartılmasını istiyorum. Proje havuzundan bu konuda sosyal projeler belediye başkanı adaylarımızla paylaşılmalı. Yoksulluğu yok etmek CHP’nin ödevidir. Çocuklar yatağa aç değil, tok girmelidir. Babalar çocuklarına pantolon alamadı diye kendini öldürmemeli. İnsanlar kendini yakmamalıdır. Biz bu noktada üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeliyiz.”


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