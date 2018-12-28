Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son bir haftada yurt içinde ve dışında düzenlenen operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, 21-28 Aralık'taki faaliyetlere ilişkin yapılan bilgilendirmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içi ve yurt dışındaki temasları ile makamında gerçekleştirdiği kabullere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de çelenk koyma töreni ve ardından Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katıldı.

Bilgilendirmede, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin son durum aktarıldı. Buna göre, 21-28 Aralık'ta yurt içinde ve dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 2 piyade tüfeği, bir adet 60 milimetrelik havan, bir av tüfeği, bir adet AT-4 tanksavar füze, 324 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 75 adet av tüfeği fişeği, 4 adet muhtelif telsiz, bir gece görüş gözlüğü, 3 el dürbünü ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir adet antipersonel mayını, 192 kilo amonyum nitrat, bir kilo C-4 patlayıcı madde, 35 LPG tüp ve 4 el bombası ele geçirilirken, 9 el yapımı patlayıcı madde imha edildi.