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Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada 653 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 24-30 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 18 olayda toplam 653 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı

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