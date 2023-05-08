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Son birkaç aydır manşetleri süsleyip gündem olmuştu! Şimdi Twitter'dan Gmail'e sıçradı: Yeni dönem...

08.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç aydır manşetleri süsleyerek gündem olan mavi tikler, Google'ın e-posta hizmeti Gmail için de duyuruldu. Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Google'ın Gmail'de belirli göndericilerin adlarının yanında kimliklerini doğrulamak için mavi bir onay işareti göstermeye başlayacağını açıkladı.

Son birkaç aydır manşetleri süsleyip gündem olmuştu! Şimdi Twitter'dan Gmail'e sıçradı: Yeni dönem...

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'dan tanıdığımız ve sosyal ağda ücretli olarak satılmaya başlanması nedeniyle son birkaç aydır manşetleri süsleyerek gündem olan mavi tikler, Google'ın e-posta hizmeti Gmail'de de görünecek.

GMAİL'E MAVİ TİK!

Google'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Gmail'de belirli göndericilerin adlarının yanında kimliklerini doğrulamak için mavi bir onay işareti gösterilmeye başlanacak.

TechCrunch'ın haberine göre, yeni mavi onay işaretleri, Gmail'in BIMI özelliğini (alanınızdan gönderilen kimlik doğrulaması yapılmış iletilere marka logosu eklemenize olanak tanıyan bir e-posta standardı) benimseyen şirketlerin yanında otomatik olarak görünecek.

Bir gönderenin adının yanındaki mavi onay işaretinin üzerine geldiğinizde konuyla ilgili bir ibare de görülecek.

gmail

Gmail'in söz konusu açıklamayı yaptığı 3 Mayıs gününden itibaren hem Workspace hesaplarında hem de kişisel Google hesaplarında mavi onay işaretlerini kullanıma sunduğu söylendi.

Google, bu güncellemenin kullanıcıların doğru göndericilerden gelen mesajları tanımlamasına yardımcı olacağı iddiasında.

YOUTUBE, TIKTOK VE DAHA FAZLASI... HEPSİNDE BULUNUYOR

Doğrulama işaretleri yalnızca Twitter'a veya Gmail'e özgü bir kavram ise değil; YouTube, Pinterest, TikTok ve diğer pek çok dijital platformda bir çeşit doğrulama bulunuyor.

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