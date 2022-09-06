SON DAKİKA | 10 Eylül heyecanı! Eskişehir-İstanbul arası hızlı tren seferleri başlıyor

Son dakika: Eskişehir-İstanbul hızlı tren seferleri için geri sayım başladı. 10 Eylül’den tarihinden itibaren başlayacak olan hızlı tren seferleri vatandaşları mutlu ederken, İstanbul’a bilet bulmakta zorlanan Eskişehirliler memnuniyetlerini dile getirdiler. Hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf etmek için ulaşım aracı olarak hızlı treni kullanan vatandaşlar, seferlerin sıklaşmasıyla birlikte daha kolay yolculuk edebileceklerini belirttiler.

"MAÇ GÜNLERİ İŞTEN ÇIKAR ÇIKMAZ KADIKÖY’E GİTMEK İSTİYORUM"

Eskişehir’den, İstanbul’a sık sık Fenerbahçe maçı için gittiğini söyleyen Sadri Akın Çaprak, yeni seferle birlikte daha rahat yolculuk yapabileceğini ifade etti. Vatandaş için iyi olduğunu vurgulayan Çaprak, “Ben Fenerbahçeliyim. Maç günleri işten çıkar çıkmaz Kadıköy’e gitmek istiyorum. Gidiş bulup dönüş bulamadığımda sıkıntı oluyor. Seferler arttırılmadan önce en az iki hafta öncesinden yer ayırttırıyorduk. Bu kararla birlikte bu sorun kalkabilir” diye konuştu.

“SEFERLERİN ARTTIRILMASI BİZ EMEKLİLER İÇİN İYİ OLUR”

Özel aracıyla seyahat ettiğinde daha fazla masraf yaptığını belirten Etem Özbayır, hızlı tren kullanmanın tasarruflu olduğunu belirtti. Yurtdışından oğlu geldiğinde İstanbul’dan gelmekte zorlandığını söyleyen Özbayır, “Memnun oluruz, bizim için ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Seferlerin arttırılması biz emekliler için iyi olur. Ben aracımla gelsem 2 bin lira yakar. Yurtdışından oğlum geldi, İstanbul’a gezmeye gideceklerdi gidiş bileti buldu ama dönüş bulamadı mecburen uçakla dönmek zorunda kaldı” dedi.

“HEM ÖĞRENCİ İÇİN HEM DE VATANDAŞ İÇİN GÜZEL BİR KARAR”

Hızlı tren dışında ulaşım aracı kullandığında masraflı olduğunu dile getiren öğrenci Ahmet Faruk Kurt, hem Eskişehir’de yaşayan öğrenciler için hem de vatandaş için doğru bir karar olduğunu söyledi. Bilet bulamadığı için “Business” klastan almak zorunda kaldığını belirten Kurt, “İstanbul değil en basit Konya’ya bile bilet bulmakta zorlanıyorum. Öğrenci olduğum halde “Business’ta” gitmek zorunda kalıyorum. Bu da beni ekonomik olarak zorluyor. Hem öğrenci için hem de vatandaş için güzel bir karar” diye konuştu.

Hızlı tren ile yolculuk etmenin zaman tasarrufu açısından da iyi olduğunu ve 2 buçuk saatte İstanbul’a gidildiğini vurgulayan Fatih Akın ise, “Otobüsle veya şahsi araçla yolculuk etmektense hızlı tren daha avantajlı. İki buçuk saatte İstanbul’da oluyorsun. İstanbul’daki evimde tren istasyonuna çok yakın. Benim içinde güzel bir karar. Bu karar yoğunluğu azaltır” dedi.

(İHA)

