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Son Dakika: 10 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

10.06.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 10 Haziran 2021 koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 408 oldu. İşte koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 10 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Haziran) koronavirüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetmişti, günlük sayısı ise 6 bin 454 olarak açıklanmıştı

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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