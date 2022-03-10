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  4. Son dakika: 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

10.03.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 10 Mart koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 29 bin 492 kişi koronavirüse yakalandı, 140 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 10 Mart 2022 verilerini paylaştı.

10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

9 MART1

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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