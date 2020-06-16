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  4. Son dakika! 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı

Son dakika! 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist yakalandı.

Son dakika! 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

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