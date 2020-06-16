Son dakika! 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı

Hatay Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi;\n"11 bombal\u0131 eylemi ger\u00e7ekle\u015ftiren YPG\/PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 7 \u015fah\u0131s, Afrin'deki 2 h\u00fccre evine yap\u0131lan operasyonda yakalanm\u0131\u015ft\u0131r."\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da pes dedirten g\u00f6r\u00fcnt\u00fcKorkun\u00e7 kaza! Demir profiller araca sapland\u01312020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131