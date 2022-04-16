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Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

16.04.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 86 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 16 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Nisan) koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 4 bin 425 olarak açıklanmıştı.

Ekran Alıntısı

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