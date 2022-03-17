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Son Dakika: 18 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime kar engeli

17.03.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre kar yağışı yurdun pek çok noktasında hayatı olumsuz etkilerken eğitime kar engeli haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller için peş peşe tatil açıklamaları yapılırken şimdi öğrenci ve veliler "18 Mart Cuma günü (yarın) okullar tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil?

Son Dakika: 18 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime kar engeli

Son dakika haberi: Yoğun kar yağışı yeniden ülkenin pek çok şehrinde etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bazı illerden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından öğrenci ve veliler ise 18 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Açıklamalar ile peş peşe geliyor. Peki, 18 Mart Cuma günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 18 Mart'ta İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

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GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

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TRABZON

Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize’nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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