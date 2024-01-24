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  4. SON DAKİKA | 20 ilde 'Sibergöz-16' operasyonu! Gözaltılar var

SON DAKİKA | 20 ilde 'Sibergöz-16' operasyonu! Gözaltılar var

24.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

SON DAKİKA | 20 ilde 'Sibergöz-16' operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 35 ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi.

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Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

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Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya operasyon
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