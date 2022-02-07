Son dakika: 20 yaşındaki eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! Emine Yanıkoğlu cinayetinde Aleyna Çakır detayı...

Son dakika... Ankara'da gerçekleşen cinayetin ardından mahkeme sürecini etkileyecek bir karar verildi. 2020'nin Temmuz ayında gerçekleşen cinayette 22 yaşındaki Soner Yanıkoğlu, 20 Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdü. Talihsiz kadının Aleyna Çakır'ın cenazesine katıldıktan kısa süre sonra baba evinde öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYET DAVASINI ETKİLEYEBİLİR!

Soner Yanıkoğlu hakkındaki adli tıp raporu çıktı. Katil Soner Yanıkoğlu'nun herhangi bir algı sorunu olmadığı, akli melekelerinin yerinde olduğu bildirildi.

Soruşturma aşamasında, "antisosyal kişilik bozukluğu" olduğunu, öfke kontrolü olmadığı için eşini öldürdüğünü iddia eden Yanıkoğlu ile ilgili mahkeme tarafından rapor istendi. Raporda sanıkla ilgili, "Cezai sorumluluğunu müessir, kişide hareket serbestisini ortadan kaldıracak derecede bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadı" denildi.

Sanığın iddialarının aksine yer verilen raporun devamında ise şu ifadeler kullanıldı:



"Sanığın mezkur suçu işlediği sırada sonuçlarını idrak etmeyi ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızaya dair tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, bu duruma göre Soner Yanıkoğlu'nun sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Öldürülen Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, 'Katilin sinirlerime hâkim olamıyorum, öfke kontrolüm yok demesi, gerçekleştirmiş olduğu cinayeti masumlaştırma çabasıydı. Ben yüce adaletten bu caninin hapiste bir ömür kalmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.' dedi. (Milliyet)



