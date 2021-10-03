Son Dakika: 3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 22 bin 4 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

"DAHA HIZLI HAREKET ETMELİYİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı. pic.twitter.com/NHjJ39pWTk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2021

3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Ekim) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 973 olarak açıklanmıştı.



