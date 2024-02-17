Son dakika | 31 Mart için İBB pusulasına adını ekletti! Memleket Partisi, İstanbul için Berk Hacıgüzeller ile yarışa dahil olu

Son dakika haberi: 31 Mart'ın kilit noktası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir aday daha yarışa dahil oldu. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un arasında kızışan rekabete Memleket Partisi de katıldı.

İŞTE MEMLEKET PARTİSİ'NİN İBB ADAYI

Kulislerde uzun süredir eski CHP'li Mehmet Sevigen'in Memleket Partisi'nin İBB adayı olacağı konuşuluyordu. Parti, Berk Hacıgüzeller isminde karar kıldı. Hacıgüzeller'in adaylığı bugün düzenlenen aday tanıtım toplantısında resmen duyuruldu.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Mahir Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi için ise Cüneyt Oğuz aday gösterildi.

İBB ADAYLARININ SAYISI ARTIYOR

Bugüne dek İBB adaylığı açıklanan isimler şöyle:

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum (AK Parti)

İYİ Parti: Mehmet Buğra Kavuncu

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Saadet Partisi: Birol Aydın

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

DEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

Bu listeye Memleket Partisi'nden Berk Hacıgüzeller'in de eklenmesiyle yarıştaki parti sayısı 9'a yükseldi.