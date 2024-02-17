Son dakika | 31 Mart için İBB pusulasına adını ekletti! Memleket Partisi, İstanbul için Berk Hacıgüzeller ile yarışa dahil olu

Son dakika haberi: 31 Mart'ın kilit noktası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir aday daha yarışa dahil oldu. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un arasında kızışan rekabete Memleket Partisi de katıldı.
Kulislerde uzun süredir eski CHP'li Mehmet Sevigen'in Memleket Partisi'nin İBB adayı olacağı konuşuluyordu. Parti, Berk Hacıgüzeller isminde karar kıldı. Hacıgüzeller'in adaylığı bugün düzenlenen aday tanıtım toplantısında resmen duyuruldu.
Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Mahir Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi için ise Cüneyt Oğuz aday gösterildi.
Bugüne dek İBB adaylığı açıklanan isimler şöyle:
CHP: Ekrem İmamoğlu
Cumhur İttifakı: Murat Kurum (AK Parti)
İYİ Parti: Mehmet Buğra Kavuncu
Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
Saadet Partisi: Birol Aydın
Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz
Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan
DEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni
Bu listeye Memleket Partisi'nden Berk Hacıgüzeller'in de eklenmesiyle yarıştaki parti sayısı 9'a yükseldi.