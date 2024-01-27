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  4. SON DAKİKA | 31 Mart'taki yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu: AK Parti birinci sırada! CHP, MHP, İYİ Parti...

SON DAKİKA | 31 Mart'taki yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu: AK Parti birinci sırada! CHP, MHP, İYİ Parti...

27.01.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu! 35 partinin seçime katılacağını duyuran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi sonrası partilerin oy pusulasındaki yerini açıkladı. Buna göre pusulada AK Parti 1., İYİ Parti 2., CHP 18, MHP 31., Memleket Partisi 5., Gelecek Partisi 7., Yeniden Refah Partisi 8., Zafer Partisi 12., HÜDA PAR 20.,TİP 32., DEVA 33., Saadet Partisi 34. sırada yer alacak.

SON DAKİKA | 31 Mart'taki yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu: AK Parti birinci sırada! CHP, MHP, İYİ Parti...

Son dakika haberi: Yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi töreninde açıklamalarda bulundu.

SEÇİMLERE 35 PARTİ KATILACAK

36 siyasi partinin seçime katılma hakkı kazandığını belirten Yener, Yenilik Partisi seçimlere katılmama kararı aldığını belirtti. Yener, seçimlere 35 partinin katılacağını duyurdu.

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HANGİ PARTİ HANGİ SIRADA?

YSK Başkanı Yener, yapılan kura çekimlerinin ardından oy pusulasındaki yerler şöyle oluştu;

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Millet Partisi - 26

MHP - 31

HÜDA PAR - 20

Yeni Türkiye Partisi - 17

Gelecek Partisi - 16

Aydınlık Demokrasi Partisi - 30

DSP - 7

Adalet Birlik Partisi - 23

Emek Partisi - 19

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Güç Birliği Partisi - 25

Milli Yol Partisi - 27

Memleket Partisi - 5

AK Parti - 1

Yeniden Refah Partisi - 8

Zafer Partisi - 12

CHP - 18

Ocak Partisi - 22

Vatan Partisi - 35

Saadet Partisi - 34

Anavatan Partisi - 6

TİP - 32

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Anadolu Birliği Partisi - 11

Genç Parti - 29

Demokrat Parti - 24

Adalet Partisi - 28

DEVA - 33

İYİ Parti - 2

Büyük Birlik Partisi - 4

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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