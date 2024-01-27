SON DAKİKA | 31 Mart'taki yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu: AK Parti birinci sırada! CHP, MHP, İYİ Parti...

Son dakika haberi: Yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi töreninde açıklamalarda bulundu.
36 siyasi partinin seçime katılma hakkı kazandığını belirten Yener, Yenilik Partisi seçimlere katılmama kararı aldığını belirtti. Yener, seçimlere 35 partinin katılacağını duyurdu.
YSK Başkanı Yener, yapılan kura çekimlerinin ardından oy pusulasındaki yerler şöyle oluştu;
Millet Partisi - 26
MHP - 31
HÜDA PAR - 20
Yeni Türkiye Partisi - 17
Gelecek Partisi - 16
Aydınlık Demokrasi Partisi - 30
DSP - 7
Adalet Birlik Partisi - 23
Emek Partisi - 19
Halkın Kurtuluş Partisi - 13
Güç Birliği Partisi - 25
Milli Yol Partisi - 27
Memleket Partisi - 5
AK Parti - 1
Yeniden Refah Partisi - 8
Zafer Partisi - 12
CHP - 18
Ocak Partisi - 22
Vatan Partisi - 35
Saadet Partisi - 34
Anavatan Partisi - 6
TİP - 32
Bağımsız Türkiye Partisi - 15
Anadolu Birliği Partisi - 11
Genç Parti - 29
Demokrat Parti - 24
Adalet Partisi - 28
DEVA - 33
İYİ Parti - 2
Büyük Birlik Partisi - 4