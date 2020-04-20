Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Koronavirüs pandemisi sebebiyle dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar: Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz. Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlıkla devam ettirmektedir. Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında zincir aksamadı, ülkemizin hiçbir yerinde bir ürünün yokluğu yaşanmadı. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini almaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Yoğun bakımda veya solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor.

Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. MAYIS AYININ SONUNA KADAR 5 BİN SOLUNUM CİHAZI Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretim konusundaki çabamız başarıyla neticelendi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız. İlk etabının açılışını bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi salgın hastalıkla mücadele için kullanılacaktır. 30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI Salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması da salgının büyük oranda kontrol altında tutulmasını sağladı. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağını devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan'da da yine 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulamayı planlıyoruz. 23 NİSAN'DAN İTİBAREN 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLDİ 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren 23 Nisan zaten tatil, 24, 25, 26 00.00'a kadar devam edecek. Pazar günü 24.00'de sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşacaktır.

"AMACIMIZ SALGININ SEYRİNİ RAMAZAN BAYRAMI'NA İMKAN VERECEK SEVİYEYE İNDİRMİŞ OLMAKTIR" Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz. 3 YILDA 1 MİLYON YAZILIMCI HEDEFİ 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir. Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.