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  4. Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2020 19:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan 2020'den itibaren 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz" dedi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlıkla devam ettirmektedir.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında zincir aksamadı, ülkemizin hiçbir yerinde bir ürünün yokluğu yaşanmadı.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini almaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Yoğun bakımda veya solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor.

Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır.

Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor.

MAYIS AYININ SONUNA KADAR 5 BİN SOLUNUM CİHAZI

Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretim konusundaki çabamız başarıyla neticelendi. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

İlk etabının açılışını bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi salgın hastalıkla mücadele için kullanılacaktır.

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması da salgının büyük oranda kontrol altında tutulmasını sağladı. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağını devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan'da da yine 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulamayı planlıyoruz.

23 NİSAN'DAN İTİBAREN 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLDİ

22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren 23 Nisan zaten tatil, 24, 25, 26 00.00'a kadar devam edecek. Pazar günü 24.00'de sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşacaktır.

"AMACIMIZ SALGININ SEYRİNİ RAMAZAN BAYRAMI'NA İMKAN VERECEK SEVİYEYE İNDİRMİŞ OLMAKTIR"

Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz.

Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz.

3 YILDA 1 MİLYON YAZILIMCI HEDEFİ

3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir.

Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.

269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

Herhangi bir geliri olan vatandaşlarımıza, 2 milyon 100 bin haneye nakit desteği verdik. İkinci etapta 2 milyon 300 bin aileye 1000'er lira nakit desteğine başvuruyoruz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızda Ramazan ayında 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık. 81 vilayetimizde 2 milyon 234 bin öğrencimize kızlar için 75 lira, erkekler için 50 lira olmak üzere şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Öksüz ve yetim 41 bin öğrencimize ise aylık 150 lira olarak veriyoruz.

İŞTE 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINDA TOPLANAN PARA MİKTARI

Başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan tutar 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor. CHP'li belediyeler kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane yapmaya kalkıyor. Amaç halka hizmet vermek değil, şov yapmak.

CHP'li belediyeler güya kendilerince hükümetle yarışa kalktılar, biz şehir hastanelerini anlatırken onlar fuar merkezlerini panellerle bölerek sahra hastanesi diye yutturmaya kalktılar.

Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan koronavirüs kabine toplantısı

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