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  4. Son dakika: 4 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika: 4 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

04.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. 4 Mart'ta 38 bin 283 kişi koronavirüse yakalanırken, 180 kişi de hayatını kaybetti. İşte günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: 4 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 4 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi, 180 kişi hayatını kaybetti.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

SW

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 63 bin 311 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 943 bin 346 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

3-mart

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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