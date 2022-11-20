SON DAKİKA | 51. madde detayı! Dünya basını Türkiye'nin operasyonunu konuşuyor: İngiltere, ABD, İsrail, Katar, Yunanistan...

Son dakika: Suriye ve Kuzey Irak'taki terör üslerine yönelik 'Pençe Kılıç' hava harekatı bir numaralı gündem maddesi oldu. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye’ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelerde belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi" dedi.

SON DAKİKA | HAVA HAREKATINDA 51. MADDE VURGUSU

Bakan Akar, yaptığı açıklamada BM'nin 51 maddesini vurgularken, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında geniş yankı buldu. İsrail gazetesi vurulan noktaları açıklarken, BM'nin 51. maddesinin altını çizdi.

İSRAİL GAZETESİ VURULAN HEDEFLERİ AÇIKLADI, 51. MADDENİN ALTINI ÇİZDİ

İsrail merkezli Jerusalem Post'un alıntıladığı Suriye ve Irak merkezli raporlara göre hava saldırıları kapsamında Ayn el-Arab, Tel Rıfat, Ayn Dakna, Sincar ve Kobani bölgeleri vuruldu.

Haberde Savunma Bakanlığı'nın operasyonun legal zemine gerçekleştiğini belirttiği ve BM'nin 51. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklamanın da altı çizildi.

İSTİKAL CADDESİ'NDEKİ HAİN SALDIRIYI HATIRLATTI

İngiliz The Guardian operasyonu 'İstanbul'un bombalanmasının ardından Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki kasabaları bombaladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde vurulan hedefler arasında Kobani'nin de olduğu bilgisinin altı çizildi.

'TÜRKİYE'DEN BOMBALI MİSİLLEME'

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye'den Suriye ve Irak'ta Kürt Milislere bombalı misilleme' başlıklı haberinde 'Türk jetleri, Suriye'nin Kobani kentinde militan grupların sığınaklarını vurdu' denildi.

Al Jazeera 'İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından Türk savaş uçakları Suriye ve Irak'taki hedefleri vurdu' dedi.

Haberde hem Türkiye hem de ABD'nin PKK'yı terörist bir grup olarak gördüğü belirtilerek şu ifadeye yer verildi;

'Buna rağmen Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede Washington'la ittifak kuran Suriyeli Kürt gruplarının statüsü konusunda aynı fikirde değiller.'

Yunan Skai 'Türkiye, İstanbul Patlamasına Misilleme Olarak Kürt Hedeflerini Bombaladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABD merkezli ABC News haberinde 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki birçok kasabaya hava saldırıları düzenledi' ifadesine yer verdi.

İngiliz Independent gazetesi haberinde 'Türkiye, 2016'dan bu yana Suriye'ye üç büyük sınır ötesi operasyon başlattı ve şimdiden kuzeydeki bazı bölgeleri kontrol ediyor' bilgisine yer verdi.

BM'NİN 51. MADDESİ NEDİR?

Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.

Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı.

4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

