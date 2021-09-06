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Son Dakika: 6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

06.09.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 271 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 962 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyükşehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." dedi.

Son Dakika: 6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

6 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 29 bin 327 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,47, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 62,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi.

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İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt olarak sıralandı.

"RİSK ARTACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyükşehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Eylül) koronavirüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 391 olarak açıklanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
başıboş memleket kim ne derse desin
bu nasil harita heryer mavi 20 bin vaka var
2 hafta sonra vaka 50 bin

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