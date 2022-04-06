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  4. Son dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

06.04.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 10 bin 314 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 6 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 332 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Nisan) koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 12 bin 213 olarak açıklanmıştı.

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