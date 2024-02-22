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  4. SON DAKİKA | 6 Şubat'la ilgili ilk karar! Deprem sonrası yıkılan binada 34 kişi hayatını kaybetmişti... Apartmanın müteahhidine hapis cezası

SON DAKİKA | 6 Şubat'la ilgili ilk karar! Deprem sonrası yıkılan binada 34 kişi hayatını kaybetmişti... Apartmanın müteahhidine hapis cezası

22.02.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarla ilgili açılan davalarda ilk karar çıktı. Kahramanmaraş'ta 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

SON DAKİKA | 6 Şubat'la ilgili ilk karar! Deprem sonrası yıkılan binada 34 kişi hayatını kaybetmişti... Apartmanın müteahhidine hapis cezası

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. İşte detaylar...

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU OKUNDU

Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.

GFDG

ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİLER

Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.

SAVCILIK DA KUSURLU BULDU

Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.

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OĞLUNU KAYBETMESİ CEZA İNDİRİMİ GETİRDİ

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Söz konusu binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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SORUMLULARLA İLGİLİ İLK KARAR

Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.

İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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