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SON DAKİKA | 6 ülke 'kırmızı bülten'le her yerde arıyordu! 10'u birden İstanbul'da yakalandı

11.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Interpol tarafından 6 ülkede 'kırmızı bülten'le aranan 10 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen 'KAFAS-30' operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün 'Kırmızı Bülteni' çıkarılan 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya 'Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | 6 ülke 'kırmızı bülten'le her yerde arıyordu! 10'u birden İstanbul'da yakalandı

Son dakika: İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında 'ırmızı bülten' çıkarılan 10 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu şüphelilerin 'KAFES-30' operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6️ ülke tarafından haklarında INTERPOL Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 Ekip ve 117 Personelin katılımıyla; İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni çıkarılan 10 şahsa düzenlenen
“KAFES-30” Operasyonları kapsamında;

  • İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU,
  • İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI,
  • İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI,
  • İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR,
  • İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI,
  • Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG,
  • Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG,
  • Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN,
  • Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve
  • Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.

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Operasyonu düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul son dakika operasyon
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