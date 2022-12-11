SON DAKİKA | 6 yaşındaki çocuğa istismarda yeni detaylar! H.K.G. ve annesinin ifadesi ortaya çıktı: Tanıştığım abla 'devlete sığın' dedi

Son dakika: İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakfın kurucusunun 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi evlendirdiği iddiaları Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siyasi isimlerden peş peşe tepkiler gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu olayla ilgili davaya müdahil olduğunu belirterek harekete geçtiklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ‘çocukların istismarını lanetliyoruz’ diyerek olaya tepki gösterdi. Türkiye'nin konuştuğu olayda H.K.G.’nin haziran ayında savcıya verdiği son ifade ve anne F.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

H.K.G.'NİN İFADESİNDE KAHREDEN DETAYLAR

H.K.G., 7 Haziran 2022 günü kayda alınan ifadesinde 6 yaşındayken babasının annesini iknaya çalıştığını belirterek “Annem ‘o daha küçük’ diyordu. Babam beni çağırdı ve ‘Kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?’ diye sordu. Ben de sevinerek, ‘Evet büyüdüm’ dedim. Babam anneme ‘Bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir’ dedi. Ertesi gün 29 Şubat 2004’te annem beni hazırladı babam elimden tuttu medreseye indirdi. İçeride iki tanımadığım adam ve K.İ. vardı. Arka tarafa geçmemi istediler. O gün benim nikâhım kıyılmış” dedi.

"EVLİLER BÖYLE OYUN OYNARLAR"

K.İ.'nin ertesi gün kendine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden H.K.G. “Sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez, bak annen ile baban kimseye söylemiyor’ dedi” ifadelerini kullandı.

"‘HOCAM BEN EVLİYİM’ DEDİM. HOCAM ÜZÜLDÜ, BANA SARILDI"

7-8 yaşlarında da tecavüzlerin sürdüğünü belirten H.K.G. şöyle devam etti:

“Sapanca’da bir evimiz bulunuyordu, oraya gitmiştik. Babam beni o gece K.İ.'nin odasına yatağına gönderdi. Ben odasına gittiğimde K.İ. kapıyı kilitledi. Tekrar bana ‘oyun oynayalım mı’ dedi. Ben ‘hayır, abime gitmek istiyorum’ dedim, ağladım. K.İ. bağırdı, azarladı. Sonra tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı. Zamanla her şey normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Ben çocuklar küçükken evleniyormuş gibi, herkes böyleymiş gibi düşünüyordum. 10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur’an kurslarından birine yazıldım. Kurstaki hocalarımdan birine ‘Hocam ben evliyim’ dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. 13 yaşlarıma geldiğinde nişan yapmaya karar verdiler. 14 yaşımda da düğün yaptılar.

ANNEM AĞZINDAN KAÇIRDI

K.İ. ile aynı evde yaşamaya başladıktan birkaç ay sonra ilk adetimi gördüm. 14 yaşındaydım. Annem ve K.İ. beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Annem doktorla konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Doktor polis çağırdı. Polis karakola götürdü. Benim yerime annem ve K.İ. ifade verdi. Yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler. Savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler.

‘KAÇARKEN BABAM DARBETTİ’

K.İ. ile aynı evde yaşamaya başladıktan sonra bir radyo programına denk gelmiştim. Burada konuşan kişi, kız çocuklarının evlendirilmelerinden bahsediyordu. Facebook üzerinden bu kişiye ulaştım. Evden kaçmaya karar vermiştim. Tam kaçacakken ailem yakaladı. Babam beni darbetti. Elimden telefonu aldılar. 17 yaşıma gelince hamile kaldım. Resmi nikah yaptılar. Çocuğum 2 yaşına gelince ailem onu benden aldı.

"DELİLLERİ TOPLADIM, DEVLETE SIĞINDIM"

Bir gün alışveriş için dışarı gitmiştim, AVM’den telefon aldım. Telefondan yaptığım araştırmalar sonucu Wattpad isimli kitap uygulamasında bir abla ile tanıştım. Ona her şeyi anlattım. O da bana ‘delilleri topla devlete sığın’ dedi. Beş ses kaydı aldım. Delilleri topladım. Annemi aradım, oğlumu çok özlediğimi, bir gece bende kalmasını istediğimi söyledim. Annem ‘tamam’ dedi. Sabah uyanınca saat 07.30’da oğlumu uyandırdım, adliyeye geldim. Yaşadıklarımı anlattım.’’

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 18-19 YIL YAŞ FARKI VARDI

H.K.G.’nin annesi F.G. de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheli olarak ifade verdi. Sözcü’de yer alan habere göre, anne F.G. şunları söyledi:

"Benim kızım 16 yaşındayken K.İ. annesiyle beraber H.K.G’yi istemeye geldiler. K.İ. benim eşimin talebelerindendir. Hatırladığım kadarıyla K.İ. ile kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü K.İ. genç görünüyordu. Kızım H.K. ve diğer çocuklarımın hepsi K.İ.’den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar K.İ.’den ders aldı.

"KIZIMIN ANLATTIKLARININ HEPSİ YALANDIR"

10 yaşından sonra H.K.’yı Sakarya’nın Arifiye İlçesi’ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye’de kaldı. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır."

