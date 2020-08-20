Son dakika! 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararı gelen illerin sayısı artıyor

Bilim Kurulu'nun dün yaptığı dün toplantıda, Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı kararı alınmadı, bu karar illerin valileri ve pandemi kurullarına bırakıldı. Vaka sayılarının arttığı illerden 65 yaş için sokağa çıkma kısıtlaması kararları da arka arkaya geldi. Son olarak Kocaeli, Yozgat, Nevşehir, Karaman, İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde, Konya Giresun ve Kilis'te listeye eklendi ve sayı 35'e yükseldi. İşte il il koronavirüs sebebiyle 65 yaş ve üstüne gelen yasaklar ve kısıtlamalar... KONYA Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi.

TUNCELİ Tunceli Valiliği 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belli saatlerinde dışarı çıkmaları konusunda yeni kararlar alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesine karar verildi " denildi. BALIKESİR Balıkesir Valiliği tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacaklar. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlara saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine giriş kısıtlaması getirildi. ESKİŞEHİR Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınlarının düğün ve cenazeleri hariç düğünlere ve cenazelere katılmaları, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesi yasaklandı. Toplu taşıma araçlarını da 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları istendi.

ERZİNCAN Erzincan genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları yasaklandı. ANKARA Ankara'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı. Ankara'daki açık hava düğünlerinin de iki saat ile sınırlandırılması ve yemek dağıtımının yasaklanması kararı alındı. İZMİR İZMİR’de Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı. Bununla birlikte İzmir genelindeki düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak. MANİSA Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

SİVAS Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi. KIRIKKALE Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi. BURSA Bursa Valiliği de 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Valilik kararına göre, 1-) 65 yaş ve üstü vatandaşlar 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında sokağa çıkmaları yasaklandı. 2-) 65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılması yasaklandı. AKSARAY Aksaray’da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı. BARTIN Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

KAYSERİ Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması, pazar ve AVM gibi mekanlara girişlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. 1-) 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, düğün, kına,nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) kabul edilmeyecek. 2-) 65 yaş ve üzerindekiler toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00’dan, akşam 17.00’ye kadar kullanabilecekler 3-) 65 yaş ve üzeri kişiler pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri yasaklandı. ŞANLIURFA Şanlıurfa Valiliği'nce 65 yaş ve üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmaları yasak. 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılması da yasaklandı.

YALOVA Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı. SİİRT Siirt’te koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü kişilerin sabah 07.00 - 10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak. Yaşlıların akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişleri de yasaklandı. BATMAN Batman'da 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Mazereti olanlar hariç. VAN Van Valiliği 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılmasını yasakladı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30 - 10.00 ile akşam saat 16.30 - 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

GAZİANTEP Gaziantep Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanımını kısıtladı.Buna göre, toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklandı. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi de yasaklandı. BOLU 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı. Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı. Öte yandan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu ve kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi. NİĞDE Niğde’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08-00-20-00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşların 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları kısıtlandı. 12:00'dan sonra pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı.

KİLİS Kilis’te gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde (annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi) 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklandı. GİRESUN Giresun’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Akrabalarının dışında toplu merasimlere katılmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerinde ise en fazla 1 saat kalabilecek. Pazaryeri, avm gibi toplu alışveriş mekanlarına da saat 16.00-18.00 arasında girişleri sınırlandırıldı. KÜTAHYA Kütahya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. MARDİN Mardin'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklandı.

ORDU Ordu Valiliği de 65 yaş ve üstünü için yeni yasaklar getirdi. Yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi. ELAZIĞ Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı: “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."

DÜZCE Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşların 09.00/21:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasının getirildiği açıklandı. DENİZLİ Denizli'de 65 yaş ve üstü kişilerin, saat 17.00 ile 19.00 arasında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Gelin, damat, sünnet çocuğunun 1'inci ve 2'nci derecede yakınları hariç, düğün, nişan, nikah, kına ve sünnet düğünlerine katılmaları da yasaklandı. KARAMAN Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Yapılan açıklamada, "18 yaş altı kişilerin, ebeveynleri olmadan saat 20.00'den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

NEVŞEHİR Nevşehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 1'inci derece yakınlarının dışındaki taziye, düğün gibi toplu etkinliklerine katılması ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı. YOZGAT Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklarının korunabilmesi amacıyla; kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere katılmalarının yasakladığını vurgulandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi, lunapark gibi sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmalarının, çay ocakları, kahvehaneler gibi yerlere girişlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarında, 16.00-18.30 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla yukarıda alınan kararlardan muaf tutulmasına karar verilmiştir."