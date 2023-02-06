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  4. SON DAKİKA | 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Koca'dan açıklama! 'Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz'

SON DAKİKA | 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Koca'dan açıklama! 'Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz'

06.02.2023 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep ve çok sayıda ilde hissedilen depreme ilişkin Bakan Koca "Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz." dedi.

SON DAKİKA | 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Koca'dan açıklama! 'Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz'

Son dakika deprem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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Fahrettin Koca

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