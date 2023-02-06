SON DAKİKA | 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Koca'dan açıklama! 'Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz'

Son dakika deprem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2023



