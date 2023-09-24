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  4. Son dakika | 7 ilde dev operasyon: Zehir tacirlerine büyük darbe! Onlarcası yakalandı, Bakan Yerlikaya ele geçirilenleri paylaştı

Son dakika | 7 ilde dev operasyon: Zehir tacirlerine büyük darbe! Onlarcası yakalandı, Bakan Yerlikaya ele geçirilenleri paylaştı

24.09.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zehir tacirlerine büyük bir darbe daha vuruldu. 7 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 72 uyuşturucu satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını ve görüntülerini paylaştı.

Son dakika | 7 ilde dev operasyon: Zehir tacirlerine büyük darbe! Onlarcası yakalandı, Bakan Yerlikaya ele geçirilenleri paylaştı

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonlar kapsamında 72 zehir taciri yakalandı. Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucunun yanı sıra silah da ele geçirildi.

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Operasyonlardan görüntüleri ve ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız! Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz! Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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