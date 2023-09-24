Son dakika | 7 ilde dev operasyon: Zehir tacirlerine büyük darbe! Onlarcası yakalandı, Bakan Yerlikaya ele geçirilenleri paylaştı

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonlar kapsamında 72 zehir taciri yakalandı. Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucunun yanı sıra silah da ele geçirildi.

Operasyonlardan görüntüleri ve ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız! Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz! Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız!" ifadelerine yer verdi.

AĞRI, MUĞLA, DİYARBAKIR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, AYDIN VE BİNGÖL’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7️⃣2️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



❌#Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:

????2️⃣5️⃣ kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.

????1️⃣ zehir taciri gözaltına alındı.



❌#MUĞLA İl… pic.twitter.com/oGzj7rKtXT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2023



