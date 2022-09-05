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  4. Son Dakika: AB'den Putin'le ilgili sert sözler! "Bir silah olarak kullanıyor"

Son Dakika: AB'den Putin'le ilgili sert sözler! "Bir silah olarak kullanıyor"

05.09.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını bildirdi.

Son Dakika: AB'den Putin'le ilgili sert sözler! "Bir silah olarak kullanıyor"

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının ardından AB, ABD ve Rusya arasındaki karşılıklı yaptırımlara yönelik taraflardan birbirinden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullandığını söyledi. İşte detaylar...

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARINA KARŞI TEKLİFLER

Von der Leyen, sosyal medya hesabından Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

"Putin, arzı keserek ve enerji piyasalarımızı manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullanıyor." diyen von der Leyen, Putin'in başarısız olacağını ve Avrupa'nın galip geleceğini belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun yoksul haneleri ve işletmeleri yüksek enerji fiyatlarına karşı korumak için çeşitli teklifler hazırladığına dikkati çekerek, tekliflerinin, zirve zamanlarda elektrik talebini azaltmayı, Rusya'dan boru hattıyla gelen doğal gaza tavan fiyat uygulamayı, enerji sektöründen sağlanacak gelirlerle tüketiciler ve işletmelerin desteklenmesini ve dalgalanma nedeniyle likidite sorunları yaşayan elektrik üreticilerine yardım sağlanmasını hedefleyeceğini belirtti.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları hızla yükseldi.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya Vladimir Putin ab putin
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