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Son dakika: ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar

24.02.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Pentagon, Avrupa'ya 7 bin ek asker konuşlandıracak.

Son dakika: ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar

Son dakika... ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

Yetkili, gazetecilere yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

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ALMANYA'YA KONUŞLANACAKLAR

Pentagon yetkilisi, bu gücün, NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti.

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ABD daha önce de Polonya ve Almanya ile Romanya'ya 5 bine yakın asker sevk etmişti. Almanya'da konuşlu 1000 ABD askeri de Romanya'ya kaydırılmıştı.

Pentagon, önceki gün de Avrupa'dan Baltık bölgesine 800 askerin yanı sıra 8 adet F-35 uçağı ile 32 adet Apachi tipi AH-64 helikopteri kaydırmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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