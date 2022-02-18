Son Dakika: ABD Başkanı Biden, Ukrayna ile ilgili açıklama yapacak! Saat verdi

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye saatiyle 24.00'te bir açıklama yapacağı bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki durumla alakalı bir açıklama yapılacağı belirtildi. Biden, Türkiye saatiyle 24.00'te açıklama yapacak.
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