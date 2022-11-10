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  4. Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

10.11.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.

Öte yandan ABD medyası, yapılan ara seçim sonuçlarını Demokratlar için “iyi”, Cumhuriyetçi Parti ve eski ABD Başkanı Donald Trump için “kötü” şeklinde nitelendirdi. Cumhuriyetçilerin, Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato’da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi değişik yorumlara neden oldu.

The Washington Post (WP), “Demokratlar beklentilere meydan okudukça Kongre dengede duruyor” manşetine yer verirken, New York Times (NYT), Cumhuriyetçilerin hayal kırıklığına uğradığına işaret ederek, “Kongre'nin kontrolü hala çekişmeli geçen birbirine çok yakın yarışlara bağlı” başlığını attı.

'CUMHURİYETÇİ ROTA YETERSİZ'

NYT’nin alt manşetlerinde ise seçim sonuçlarında, Cumhuriyetçilerin sandıklarda beklediği “kırmızı dalga” belirtisinin görülmediğine işaret edilerek,"Cumhuriyetçi dalga nasıl dalgacık oldu" başlığı ile verilen analiz haberde ise Cumhuriyetçi rotanın neden yetersiz kaldığı tartışıldı.

Ülkede Cumhuriyetçilere destek veren medyanın başında gelen Fox Haber Kanalı’ndan Dana Perino da, seçim sonuçları için “Cumhuriyetçiler, burada kendilerini arayacaklar.” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Joe Biden abd

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