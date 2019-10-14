Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Yakında imzalayacağım

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey\u2019s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com\/ZCQC7nzmME— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ekim 2019\n\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...\nPARTNER Kim Milyoner Olmak \u0130ster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince \u00f6yle bir tepki verdi ki...Trump: '\u00c7elik g\u00fcmr\u00fck vergileri yeniden y\u00fczde 50'ye \u00e7\u0131kacak. T\u00fcrkiye ile ticaret anla\u015fmas\u0131 m\u00fczakereleri derhal sonland\u0131r\u0131lacak'Ba\u015fkan Trump, T\u00fcrk h\u00fck\u00fcmeti yetkililerine yapt\u0131r\u0131m uygulanmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren kararnameyi yak\u0131nda imzalayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum