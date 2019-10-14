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Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Yakında imzalayacağım

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, "Yakında Türkiye'ye yaptırımları içeren kararnameyi imzalayacağım." ifadelerini kullandı." dedi.

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Yakında imzalayacağım

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Son dakika ABD Başkanı Trump Türkiye yaptırım

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