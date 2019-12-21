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Son dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören savunma bütçe tasarısını onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2019 04:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren savunma bütçesini imzaladı. Tasarıda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Son dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören savunma bütçe tasarısını onayladı

Bütçede, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle, F-35 uçaklarının teslim edilmemesi maddesi yer alıyor.

Ayrıca Trump'a, Türkiye'ye kısaca "CAATSA" olarak bilinen "Amerika'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele" yasasını uygulaması çağrısı yapılıyor.

'TÜRK AKIMI' VE 'KUZEY AKIMI 2' PROJELERİNİ DE HEDEF ALIYOR

Savunma bütçesi, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak olan "Türk Akımı" ve Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akımı 2" projelerini de hedef alıyor.

Her iki projenin inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı getiriliyor.

Bütçe ayrıca, Washıngton'ın 1987'den bu yana Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunun da koşullu olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Buna göre, Rum Yönetimi, Rus askeri gemilerinin limanları kullanmasına izin verilmemesi koşuluyla, ABD'den silah satın alabilecek.

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Trump ABD yaptırım türkiye yaptırım

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