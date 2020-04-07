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  4. Son dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten bin 339 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten bin 339 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.

Son dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten bin 339 kişi hayatını kaybetti

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a, ölü sayısı ise 1339 artışla 10 bin 993'e çıktı.

ABD'Yİ İSPANYA TAKİP EDİYOR

Dünya genelinde ABD'yi 140 bin 510 vakayla İspanya ve 132 bin 547 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 103 bin 717 vaka ile Almanya'nın toplam vakalarına neredeyse eşit olduğu gözleniyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 123 bin 160 olan vaka sayısı 8 bin 670 artışla 131 bin 830'a çıktı.

New York'u 41 bin 90 vakayla New Jersey, 17 bin 221 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından New York 4 bin 758 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1003 ölümle New Jersey ve 727 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Kaynak: AA

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