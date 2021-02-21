HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

21.02.2021 02:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölge polisinden alınan bilgiye göre, silah mağazasına giren saldırganın, mağaza sahibi ile tartıştığı esnada, elindeki silahla rastgele ateş açtığı, önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, ancak kısa sürede ağır yaralı iki kişinin de öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkililerinin ilerleyen saatlerde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklama yapacakları belirtildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vurulduTartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Meryem suresinin meali ve faziletleriMeryem suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Son Dakika: Joe Biden, Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

Joe Biden, Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti

İran Dışişleri Bakanı'ndan Batılı liderlere İsrail tepkisi

İran Dışişleri Bakanı'ndan Batılı liderlere İsrail tepkisi

Irak hükümetinden Beled saldırısına ilişkin açıklama

Irak hükümetinden Beled saldırısına ilişkin açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.