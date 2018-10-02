Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Winter, F-35 Programı Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 Beşinci Nesil Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "İki uçağın daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçağın teslimatında bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret yok." ifadelerini kullandı.
RAPOR SUNULMUŞ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinde, Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye rapor sunma şartını hatırlatan Winter, "Rapor için teknik ve programa ilişkin bilgileri sağladık ve rapor 90 gün içinde teslim edilmiş olacak." dedi.
Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.
2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.
(AA)
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