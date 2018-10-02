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Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 01:22 | Son Güncelleme

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediklerini söyledi.

Son dakika! ABD'den flaş F -35 açıklaması

Winter, F-35 Programı Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 Beşinci Nesil Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "İki uçağın daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçağın teslimatında bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

RAPOR SUNULMUŞ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinde, Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye rapor sunma şartını hatırlatan Winter, "Rapor için teknik ve programa ilişkin bilgileri sağladık ve rapor 90 gün içinde teslim edilmiş olacak." dedi.

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.

2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.

(AA)

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ABD F-35 Son dakika Türkiye F-35 teslimatı

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