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SON DAKİKA: ABD'den Suriye'ye büyük operasyon! Bağdadi'den bu yana en geniş çaplı hamle, hedeflerindeki kişi...

03.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'den Suriye'nin kuzeybatısına büyük operasyon! Anadolu Ajansının aktardığı son dakika bilgisine göre ABD ordusu İdlib şehrindeki DEAŞ bağlantılı bir örgüt liderine yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'den bu yana yapılan en büyük operasyon olan bu hamle gece 00:30 sularında başladı. Dünya ajansları çıkan çatışmayı 'acil' koduyla duyurdu! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ABD'den Suriye'ye büyük operasyon! Bağdadi'den bu yana en geniş çaplı hamle, hedeflerindeki kişi...

ABD'nin Suriye operasyonundan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Hem dünya ajansları hem de Anadolu Ajansı operasyonu 'kritik' olarak duyurdu. İdlib'in Atme köyü yakınlarında bir eve F-16 savaş uçaklarının desteğiyle saldıran ABD ordusunun hedefinin kim olduğu henüz belirlenmedi. Suriye operasyonuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon TSİ 00.30 sularında başladı.

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AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." dedi.

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bölgedeki kaynaklar, ABD askerlerinin hedefinde terör örgütü DEAŞ'ın en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.

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ABD, Ekim 2019'da İdlib'te benzer bir operasyonla, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD OPERASYON YAPTIĞI DOĞRULADI AMA İSİM VERMEDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söyledi.

Kirby, Amerikan tarafından can kaybının olmadığı ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtti.

Sözcü, hedefteki isim ya da gruba dair herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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