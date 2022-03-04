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  4. Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile İbrahim Kalın arasında kritik görüşme

Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile İbrahim Kalın arasında kritik görüşme

04.03.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Masada Rusya-Ukrayna krizi ve bölgesel konular yer aldı.

Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile İbrahim Kalın arasında kritik görüşme

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüşmesinde Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

MASADA UKRAYNA KRİZİ YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ukrayna'daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğuna dikkat çekilirken, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü dile getirildi. Uzaması halinde savaşın etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı ifade edildi.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmede Suriye, Libya ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı.

ABD ile ikili ilişkilerin mevcut durumunun da ele alındığı görüşmede, ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı. (AA)

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