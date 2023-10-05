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  4. Son dakika! ABD Türkiye'ye ait insanız hava aracını düşürdüğünü açıkladı: Meşru müdafaydı, üzücü bir olay

Son dakika! ABD Türkiye'ye ait insanız hava aracını düşürdüğünü açıkladı: Meşru müdafaydı, üzücü bir olay

05.10.2023 23:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Pentagon, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü ve yaşanan durumun üzüntü verici olduğunu açıkladı. Müttefiklik vurgusu yapılan açıklamada Türkiye'nin terörle mücadelesine de dikkat çekildi.

Son dakika! ABD Türkiye'ye ait insanız hava aracını düşürdüğünü açıkladı: Meşru müdafaydı, üzücü bir olay

Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. 'Meşru müdafa' olarak değerlendirilen eylem için 'üzücü bir olay' ifadeleri kullanıldı.

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"BAKANLAR ARASINDA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı'nın telefonda görüştüğünü belirtti. Verimli bir görüşme olduğunu belirten Ryder "İletişim hatlarını açık tutacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜZ"

ABD ile Türkiye'nin NATO mütteffiki olduğu vurgusu yapılan açıklama Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekildi.

Suriye'de düşürülen Türkiye'ye ait insansız hava aracıyla ilgili de konuşan Ryder, "Üzücü bir durum.Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair hiçbir göstergemiz yok." diyerek olayı 'meşru müdafa' olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye abd siha

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