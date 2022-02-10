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  4. Son dakika: ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Polonya'ya ulaştı

Son dakika: ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Polonya'ya ulaştı

10.02.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya gerilim devam ederken ABD'nin Doğu Avrupa'ya askeri sevkiyatı sürüyor. Son olarak Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçakları Polonya'ya geldi.

Son dakika: ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Polonya'ya ulaştı

Son dakika... İngiltere'de Lakenheath üssünden havalanan Amerikan F-15'leri, NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya'nın Lask kasabasındaki 32. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı.

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yaptığı açıklamada, "Bugün, Amerikan F15 savaş uçakları, NATOAirPolicing misyonunun bir parçası olarak doğu kanadını destekleyecek olan Lask'taki hava üssüne geldi. Uçaklar, şubat ayının sonuna kadar Polonya'da kalacak." dedi.

NATO misyonu kapsamında Polonya'ya gelen Amerikan savaş uçaklarının Estonya, Litvanya ve Letonya'nın da bulduğu 58. hava sahası devriyesine destek vereceği bildirildi.

Baltık hava polis gücünü destekleyeceği öğrenilen F15’lerin, uçuş planları ve konumlarını bildirmeyen Rus uçaklarını tespit edilmesine yardım edeceği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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